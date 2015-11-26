Покеттино: «Карабах» не слабее «Андерлехта»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил сильные стороны «Карабаха», с которым его команде предстоит встретиться в Лиге Европы.

«У нас в соперниках команда, играть против которой нелегко. Футболисты «Карабаха» хорошо контролируют мяч и атакуют. Думаю, «Карабах» не слабее «Андерлехта». Несмотря на потери в составе довольствоваться ничьей не собираемся. Премьер-лига для нас очень важна, но и к этому поединку мы относимся серьезно», – заявил Покеттино.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Тоттенхэм» состоится в четверг, 26 ноября, в 21:00 по московскому времени.