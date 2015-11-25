Смородская: «На исполкоме получился хороший и интересный разговор»

Президент «Локомотива» и член исполкома РФС Ольга Смородская рассказала о реформе Палаты по разрешению споров и комитета по статусу игроков.

«Обсуждали все насущные проблемы российского футбола. Получился очень хороший и интересный разговор, приняли много важных решений с точки зрения подготовки молодежи.

Самое важное? Реформирование комитетов и комиссий. Палаты по разрешению споров и комитета по статусу игроков. Тоже очень важное решение. Утвердили грант в поддержку детских тренеров и школ – называется «Открытие года». Хороший был исполком. Позитивный и нужный», – сказала Смородская.

Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС.