Читатели «Бомбардира»: Бенитес и Роналду должны покинуть «Реал Мадрид»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду не так давно поставил перед руководством клуба ультиматум, по которому в команде должен будет остаться либо он, либо главный тренер команды.

«Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого Рафаэль Бенитес, работающий со «сливочными», а также Роналду должны покинуть Мадрид. Именно за такой вариант отдали свой голос 46 процентов посетителей портала.

Вторым популярным решение стало бы увольнение лишь наставника коллектива, за это проголосовало 36 процентов читателей «Бомбардира».