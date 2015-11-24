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    Ниасс: «Если ты хорошо играешь в России, то будешь хорошо играть где угодно»

    Нападающий московского «Локомотива» Умар Ниасс поделился своем мнением о российской Премьер-лиге.

    «Я думаю, она - тяжелая. И это не только футбол. Факторов много: постоянные поездки и перелеты, разница во времени, погода. В таких условиях очень важна физическая подготовка. В России недостаточно просто играть в техничный футбол. Нужно бегать больше соперника, выигрывать больше единоборств. Нужно быть сильным – и в физике, и в психологии. Даже когда на улице минус пять, а матч в семь вечера – то есть, почти ночью. Это нелегко. Мое мнение – если ты хорошо играешь в России, то будешь хорошо играть где угодно», - отметил Ниасс.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.11.2015 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      Genri 39 25 ноября 2015, 11:14

      уже намылился...

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Genri 39 25 ноября 2015, 14:47

      Да, похоже на то...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 ноября 2015, 01:10

      Если ты хорошо выживаешь на футбольном поле в РПЛ,то ты будешь хорошо играть где угодно))))P.S. Кроме стран постсоветского пространства)

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