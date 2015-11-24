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  • Ширко: «Широкову нельзя было подписывать такой контракт со «Спартаком»

Ширко: «Широкову нельзя было подписывать такой контракт со «Спартаком»

24 ноября 2015, 20:11
6

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко выразил мнение, что полузащитнику красно-белых Роману Широкову не стоило подписывать с клубом контракт с пунктом об автоматическом продлении, в случае участия как минимум в 50% игр команды в сезоне.

«Я хочу сказать об этом контракте. О том, что нельзя так подписывать. По крайней мере, когда я играл, точно знал, что в нашей стране такие вещи, когда твоя зарплата привязывается к голам, минутам и матчам, не работают.

Потому что кем бы ты ни был, это всегда выходит боком для игрока. Никогда клуб это соблюдать не станет и сделает все возможное, чтобы ты не сыграл эту минуту и не забил этот гол. Каким бы именитым и порядочным клуб ни был, все равно ситуация сложится так, что игроку не заплатят.

Считается, что такая система стимулирует игрока? Она, наоборот, ставит в неудобное положение и игрока, и клуб. Несмотря на регалии и имена. Деньги диктуют все. И такой контракт нельзя было подписывать», – сказал Ширко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ширко Александр Широков Роман
Комментарии (6)
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Ubuntu
1448388797
Порядочность? Это не про Спартак
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Smekaev
1448391507
Это не Федун, это менталитет такой. Не только в клубах. Вы посмотрите, в обычной жизни все чинуши пытаются скрысить и наебать.
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OOOVVV.
1448393609
Что верно,то очевидно. Спартак не клуб Романа.Наглядный пример Артём Дзюба.Перешёл в Зенит и зафеерил.Криштиану Рональду догнал по забитым мячам в ЛЧ.Удачи Роману и Артёму(в ЛЧ).
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graf34
1448411809
Пос справедливости это Спартаку нельзя было подписывать такой контракт, но что сделано, то сделано...К сожалению, не приходится ждать честности от владельцев клубов и их начальства - именно в нашей стране начальство всегда себя считало самым хитрым...Не зря говорится - я начальник, а ты дурак...Ну и по этой же причине никогда таким нечестным путем Спартак не станет чемпионом - в ущерб каманде и в угоду бизнесу сейчас не играет капитан сборной - это ни в одной стране нельзя представить, кроме России...
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