Ширко: «Широкову нельзя было подписывать такой контракт со «Спартаком»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко выразил мнение, что полузащитнику красно-белых Роману Широкову не стоило подписывать с клубом контракт с пунктом об автоматическом продлении, в случае участия как минимум в 50% игр команды в сезоне.

«Я хочу сказать об этом контракте. О том, что нельзя так подписывать. По крайней мере, когда я играл, точно знал, что в нашей стране такие вещи, когда твоя зарплата привязывается к голам, минутам и матчам, не работают.

Потому что кем бы ты ни был, это всегда выходит боком для игрока. Никогда клуб это соблюдать не станет и сделает все возможное, чтобы ты не сыграл эту минуту и не забил этот гол. Каким бы именитым и порядочным клуб ни был, все равно ситуация сложится так, что игроку не заплатят.

Считается, что такая система стимулирует игрока? Она, наоборот, ставит в неудобное положение и игрока, и клуб. Несмотря на регалии и имена. Деньги диктуют все. И такой контракт нельзя было подписывать», – сказал Ширко.