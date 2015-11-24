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    Силкин: «Динамо» не может претендовать на высокие места»

    Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал об основных проблемах своей бывшей команды в текущем сезоне.

    "Динамо" играет стабильно, и мне нравится, что молодые футболисты москвичей играют на максимуме своих возможностей. Другое дело, что одновременно вся молодежь стабильно играть не может, так или иначе, но кто-то выпадает, ошибается. Борьбу на "втором этаже" в своей штрафной вообще считаю самой серьезной проблемой для "Динамо".

    В этом году "Динамо" не может претендовать на высокие места, ведь за короткий период коллектив сменился на 90%, новичками команды стали молодые футболисты, ранее практически не игравшие на высшем уровне. Нужны стабильные футболисты, а молодые таковыми быть не могут. Сейчас идет строительство новой команды и, я думаю, что состав будет усилен, ведь в клубе серьезная ограниченность в плане игровых ресурсов: если кто-то из основной обоймы травмирован - заменить его некем", - рассказал Силкин.

    В текущем сезоне "Динамо" после 16 туров занимает 10 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 19 очков.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.11.2015 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 24 ноября 2015, 12:53

      Лишь бы Кобелеву дали поработать, уж хз как там с высокими местами, но молодые игроки для сборной появятся.

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