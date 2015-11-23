Алвес: «Раз Роналду хочет быть главным героем, то ему нужно взять на себя ответственность за поражение»

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду должен быть готов к критике в свой адрес после поражения в класико.

«Он все еще Криштиану – игрок высшего уровня. Возможно, в этом и проблема. Ему нравится быть главным героем. Если ты хочешь быть таким, то должен быть готов находиться в центре внимания не только после побед, но и после поражений. Если команда играет плохо или проигрывает, то это становится твоей виной. Но у нас есть свои заботы и без Роналду. Если честно, меня не интересует, что делает Криштиану», – говорит Алвес.