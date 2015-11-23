Кабрера: «Ари чувствует себя больше русским, чем бразильцем»

Агент нападающего «Краснодара» Ари Оливер Кабрера рассказал о том, что бразильцем интересуются клубы из Москвы.

«Мы все еще ждем ответа от иммиграционного департамента. Желание получить российский паспорт и играть за сборную России у Ари не пропало. Он мечтает сыграть за сборную на чемпионате Европы и на чемпионате мира-2018. Мы только сегодня с ним разговаривали – Ари чувствует себя больше русским, чем бразильцем.

К Ари проявляют интерес клубы из Москвы. Не исключено, что уже в ближайшее трансферное окно он сменит клуб. Но уезжать из России Ари не планирует», - сказал Кабрера.