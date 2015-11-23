Игроки «Реала» не хотят работать с Бенитесом

Дела главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса в команде идут хуже с каждым днем. Из всего состава лишь 5-6 игроков готовы поддержать 55-летнего специалиста. Особенно это явно стало заметно после поражения от «Барселоны» в Мадриде (0:4). Большая часть игроков, как основы, так и запасные, не хотят работать под его руководством. При этом известна позиция руководство «Реала», по которой ему полностью доверяют в клубе.

После 12 туров «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны», идущей первой, на шесть очков.