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Игроки «Реала» не хотят работать с Бенитесом

23 ноября 2015, 11:23
11

Дела главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса в команде идут хуже с каждым днем. Из всего состава лишь 5-6 игроков готовы поддержать 55-летнего специалиста. Особенно это явно стало заметно после поражения от «Барселоны» в Мадриде (0:4). Большая часть игроков, как основы, так и запасные, не хотят работать под его руководством. При этом известна позиция руководство «Реала», по которой ему полностью доверяют в клубе.

После 12 туров «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны», идущей первой, на шесть очков.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Реал Бенитес Рафаэль
Комментарии (11)
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mauxa
1448268060
Когда же уже увижу 3 новости: 1. Бенитес уволен. 2. Роналду продан. 3. Перес подал в отставку. ( при условии что новым президентом будет не Кальдерон)
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Asbjorn
1448271500
Боаша зовите
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Сармат Ростов
1448274040
Так в чем проблема ? Не нравится плохой тренер - идите к хорошему!!!
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Hala Madrid$$$
1448280448
Benites ne dlya reala on unichtojaet komandu
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Hala Madrid$$$
1448280471
Klopa nado bilo brat
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Aza23becks
1448282098
Матч очень был похож на слив тренера
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ESPANOL
1448286950
Если Анчи вернётся в этот курятник, он сделает роковую ошибку и потеряет и репутацию и время! Он уже пытался что то сделать, но с этими капризными мадридскими петушками у него не хватает ни воли, ни характера. Опять будет выполнять их капризы, а больше всего ублажать главную балерину и все его прихоти. У человека очевидно нет самолюбия, если после такого пинка он готов вернуться.
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