Азар: «Проблемы с Моуринью? Это лишь слухи»

Полузащитник «Челси» Эден Азар опроверг слухи о том, что у него есть конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«У нас состоялся разговор перед матчем со «Сток Сити» с Моуринью. У меня были мысли о том, что нам стоит кое-что поменять в игре. Я мог бы сыграть на позиции десятого номера. Мы так и сделали. В матче с «Норвичем» я сыграл именно так.

Проблемы с Моуринью? У меня их нет. Сейчас много об этом говорят, но это лишь слухи. Я считаю, что Моуринью самый подходящий тренер для «Челси». Надеюсь, что мы завоюем много трофеев вместе. Если не в этом сезоне, то в следующем», – сказал Азар.

Напомним, что матч 13-го тура АПЛ «Челси» – «Норвич» закончился со счетом 1:0.