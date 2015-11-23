Веденеев: «Если бы не стандарты, «Зенит» с «Уралом» сыграли бы 0:0»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Уралом» (3:0) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Разгром свершился по счету, но по игре ничем подобным и не пахло. Просто «Зениту» очень помог вратарь «Урала» Юрий Жевнов, откровенно плохо сыгравший в эпизодах с первым и третьим голом – совсем легкие мячи пропустил. Что касается игры «Зенита», то все проблемы как были, так и остаются. Мастерство питерских игроков позволяет реализовывать возникающие моменты, но все элементы игры, разящие быстрые контратаки, включающие в себя длительный контроль мяча, который может обеспечить спокойствие у своих ворот, отсутствуют по-прежнему. И прессинг команда не осуществляет, нет командных действий, которые ставили бы соперника в тупик. Если бы не «стандарты», то, наверное, нас ждала бы безголевая ничья (0:0).

Сейчас питерцы опустились в чемпионате на такое место, которое уже случайным не бывает. Закончить первый круг с тремя поражениями и пятью ничьими – потеря такого количества очков заставляет команду сделать сейчас самое главное: найти причины неудач. Почему утрачена игра? Помимо лимита, конечно. Налицо отсутствие мотивации у некоторых игроков и отсутствие нормального физического состояния у ряда ключевых игроков. Из-за этого произошло существенное падение темпа игры. Скорость действий «Зенита» сегодня не приемлема для команды, которая хочет побеждать в каждом матче», – сказал Веденеев.