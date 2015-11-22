Кобелев: «Динамо» полностью контролировало игру до 75-й минуты»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими первыми впечатлениями после игры против «Мордовии» (1:1) в 16 туре чемпионата России.

«Сейчас по горячим следам тяжело сказать, чего не хватило, чтобы довести дело до победы. Наверное, второго забитого мяча не хватило, когда Погребняк должен был забивать. Ситуация такая, что мы вторую игру с «Мордовией» играем, владеем преимуществом, контролируем игру 75 минут, но играем (1:1) и в концовке могли еще проиграть. Не хватило еще одного забитого мяча и были грубые ошибки некоторых футболистов.

Мы должны понять, что мы — единая команда. Проигрывает, выигрывает и вничью играет вся команда. Когда игра складывается равная, тогда понятно. Но такие игры мы должны выигрывать. До 75-й минуты мы полностью контролировали игру», – сказал Кобелев в эфире телеканала «Наш Футбол».