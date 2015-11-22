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    «Мордовия» – «Динамо». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура российской Премьер-лиги между «Мордовией» и «Динамо». Отметим, что полузащитник бело-голубых Игорь Денисов, вокруг которого на этой неделе разразился скандал, не попал в заявку москвичей на игру.

    «Мордовия»: Ревишвили, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев, Ле Таллек, Власов, Махмудов, Стеванович, Шитов, Луценко.

    Запасные: Чебану, Нахушев, Шипицин, Кобахидзе, Игнатович, Бобер, Иванов, Джало, Сысуев, Перендия, Гапон, Самодин.

    «Динамо»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Соснин, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк.

    Запасные: Шунин, Живоглядов, Сарамутин, Катрич, Кузьмин, Каляшин, Лещук, Левин, Обольский.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 14:06
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