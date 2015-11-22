Моуринью: «Четвертая позиция не является недостижимой»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после победы синих в матче 13-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:0) заявил, что для лондонского клуба еще не все потеряно в нынешнем сезоне.

«Победа позволит нам немного перевести дух. Все мы чувствуем небольшое облегчение, и я рад за игроков, которые много работают и заслуживают этого.

Нам нужно быть последовательными. Четвертая позиция не является недостижимой. Мы сможем набирать очки с командами из середины таблицы и использовать спады лидеров, которые, безусловно, еще будут», – отметил португальский специалист.