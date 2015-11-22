Мутко: «Такие вещи, как натурализация, должны решаться в тиши»

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко считает, что вопросы, связанные с натурализацией футболистов для российской сборной, не должны быть достоянием публики.

«Такие вещи должны решаться в тиши, не должны быть публичны, без передергиваний. Надо сделать, а потом говорить. Ничего не хочу комментировать, могу только сказать, что у нас впереди чемпионат мира 2018 года, конечно, нужно использовать любой шанс, любую возможность. Это понятно.

У меня была встреча с главой Хорватского футбольного союза Давором Шукером, у них в сборной есть Модрич, Ракитич. Многие воспитывались за пределами Хорватии. Они собирали этих ребят вне страны. У нас тоже поколение россиян уехало в 1990-е годы, сейчас у них дети, которые закончили там школы.

Пример — Денис Черышев. Почему бы и нет, если ребята захотят? Все, конечно, будет определять уровень мастерства, взгляд главного тренера, а мы будем содействовать этому процессу», – говорит Мутко.