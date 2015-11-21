Бабаев: «Фернандес имеет желание получить гражданство России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник армейцев Марио Фернандес не против получить российское гражданство. Кроме того, он отметил, что бразилец может серьезно усилить сборную России.

«Разговоры о получении гражданства пока преждевременны. У Марио есть такое желание. Есть и общее согласие РФС и тренерского штаба сборной России. Если он интересен, то он готов рассмотреть такой вариант. Официальных предложений на эту тему пока не было.

Считаю, он очень помог бы национальной команде, у нас в РФПЛ не так много футболистов, способных усилить национальную сборную. Марио – один из таких. Он достаточно молод, так что вполне может быть в течение долгого периода если не стабильным игроком основного состава сборной, то по крайней мере футболистом, серьезно увеличивающим конкуренцию», – рассказал Бабаев.