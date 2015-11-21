Ван Гаал: «Я сразу говорил Янузаю, чтобы он не переходил в «Боруссию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о том, что он отговаривал полузащитника Аднана Янузая от аренды в «Боруссию». В настоящий момент игрок провел всего 6 матчей за новую команду.

«В «Боруссии» все игроки – не ниже определенного уровня. Я сразу говорил, что переходить туда рискованно. Там нужно конкурировать с игроками выше классом, что непросто. Это сравнимо с ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Я желал, чтобы Янузай играл в каждом, поэтому хотел, чтобы он остался в Англии. Но он предпочел «Боруссию», — заявил ван Гаал.