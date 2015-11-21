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    «Фенербахче» из-за трансфера ван Перси могут исключить из еврокубков

    УЕФА начал расследование финансовой деятельности "Фенербахче", а также соответствие последних трансферов правилам ФФП. Турецкий клуб уже объявил, что выплаты от выступления в турнирах под эгидой организации будут заморожены до окончания расследования.

    Сообщается, что летом «Фенербахче» потратил на покупки игроков более 40 миллионов евро. Трансфер нападающего Робина ван Перси был осуществлен с нарушением правил ФФП, а турецкому клубу грозят санкции - от штрафов до исключения из еврокубков.

    Ранее «Фенербахче» уже наказывался отстранением от еврокубков в 2011 и 2013 годах за участие в договорных матчах.

    Источник: Voetbal International

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    21.11.2015 03:45
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