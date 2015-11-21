Бертолаччи не сыграет с «Ювентусом»

Полузащитник «Милана» Андреа Бертолаччи не поможет своей команде в матче 13-го тура Серии А против «Ювентуса».

Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, и состояние его здоровья пока не позволяет выходить на поле. Последний раз он играл в Серии А 1-го ноября. Всего же на счету Бертолачии восемь матчей в нынешнем сезоне этого турнира. В этих встречах он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Матч «Ювентус» – «Милан» состоится в субботу 21 ноября. Начало – в 22.45.