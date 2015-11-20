Ахмедов: «После победы над ЦСКА шансы «Краснодара» на чемпионство увеличились в разы»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о том, что команда всегда ставит перед собой максимальные цели и задачи, и рассчитывает побороться за победу в чемпионате России в этом сезоне.

«В начале прошлого сезона в команде всерьез говорили о шансах на чемпионство, но после декабрьского поражения (0:4) в Санкт-Петербурге, обидного и, вместе с тем, закономерного, мы поняли, что догнать набравший ход «Зенит» сродни подвигу.

Зато в нынешнем сезоне, несмотря на наше текущее 12-очковое отставание от ЦСКА, у нас, считаю, еще сохраняются неплохие шансы на золотые медали, которые мы увеличили в разы после домашней победы над армейцами. Вообще, сейчас мы набрали приличную форму, и, надеюсь, нам удастся повторить или даже превзойти ту 13-матчевую беспроигрышную серию, которая весной принесла нам бронзу чемпионата», - приводит слова Ахмедова "Независимая спортивная газета".