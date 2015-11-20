Гладилин: «Слова Хомухи об игроках молодежной сборной являются попыткой оправдаться»

Бывший тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин выразил свое мнение о работе Дмитрия Хомухи на посту наставника национальной команды, а также назвал поражение от сборной Азербайджана со счетом (0:3) в рамках отборочного этапа Евро-2017 провалом.

«Футболисты «молодежки» подобраны неплохо, но игры не получается, судя по последнему матчу в рамках отбора на Евро-2017. Очень слабо себя проявили: ни комбинационно, ни в обороне, ни в атаке сыграть достойно не получилось. В теории у нашей команды была реальная возможность победить, азербайджанцы далеко не фавориты турнира. Они не являются законодателями мод в футболе, поэтому поражение со счетом (0:3) – это настоящий провал.

Разбираться надо по-серьезному, потому что у нашей сборной колоссальные проблемы на всех линиях. Тренер пока не справляется с командой уровня «молодежки», ему не хватает опыта. На юношеском уровне у Дмитрия Хомухи все получалось, а сейчас имеют место сплошные провалы. Такие проигрыши – это удар по престижу российского футбола. Сейчас главному тренеру стоит проанализировать все свои упущения и продолжать двигаться вперед. Но надо ставить слаженную игру команды, которую мы пока не видим.

А что касается слов Хомухи про завышенную самооценку российских футболистов, то это, скорее, попытка оправдать свои действия. Если даже реально существует данная проблема, то она не может быть массовой. Таких игроков надо просто отстранять от игры за национальную команду. И хорошо бы ставить вопрос: почему футболист успешно выступает за свой клуб, а на матчах сборной не проявляет свои способности?», – сказал Гладилин.