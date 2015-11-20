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    Сафонов: «В «Ростове» видна работа тренера!»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу Курбана Бердыева в «Ростове».

    «Думаю, «Ростов» сможет сохранить свои позиции вверху таблицы перед зимней паузой. Бердыев своей работой доказывает, что он серьезный тренер, лишний раз подтверждает, что в футбол играют не деньги, а люди. Конечно, есть определенные трудности, но всякий раз команда выходит и честно отрабатывает свой хлеб.

    Многое будет зависеть от того, что будет зимой, - останется ли Бердыев в «Ростове», сохранится ли костяк. В любом случае, пока Бердыев находится в команде, ростовчане могут претендовать на высокие места.

    У команды есть рисунок игры - «Ростов» здорово действует в обороне, мало пропускает. К тому же у Бердыева игроки прогрессируют - Маргасов, Новосельцев, Бухаров стал по-другому играть, тот же Азмун. Что еще важно, у «Ростова» есть игровая дисциплина - словом, видна работа тренера!» - считает Сафонов.

    В текущем сезоне «Ростов» делит 2-3 места с «Локомотивом» после 15 игр Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.11.2015 09:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 ноября 2015, 16:23

      Должны взять в этом сезоне медали!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 ноября 2015, 15:19

      Да Сафонов уже в 10 раз говорит что Бердыев уйдёт,но судя по его прогнозам на матчи-этого не случится))))

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 20 ноября 2015, 14:20

      Жаль, что футбольные власти не позволят случиться сказке со счастливым концом, чтоб Ростов вышел в лидеры, а ведь это очень даже досягаемо. ЦСКА ожидает спад, поэтому Ростову вполне по силам.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Doctor Klyde 20 ноября 2015, 15:18

      Да Ростов в Москве с цска сыграл 1-1(а второй гол цска забили с ДВУМЯ нарушениями(в программе" свисток" разбирали и подтвердили...

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > андрей андреев 21 ноября 2015, 01:52

      Хотел посмотреть тот выпуск, но не сложилось, ровно как после игры Зенита. Там тоже были несколько интересных эпизодов. Тем не менее очков за это не добрали.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 ноября 2015, 14:03

      Самое главное, что Ростов в первом круге с лидерами сыграл "в гостях"! Так что во втором круге (весной) должно быть легче и упустить свой, очень редкий, шанс получить медали первенства (любые) упустить не должен! Удачи Ростову и Бердыеву!

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      Рейтинг: +34

      15426378s 20 ноября 2015, 10:17

      Бердыев в первом круге чемпионата по футболу сработал на отлично, Ростов так держать.

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