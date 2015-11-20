Роналдиньо признал Неймара лучшим в мире

Бывший полузащитник «Барселоны« Роналдиньо в очередной раз назвал форварда каталонцев Неймара лучшим в мире, отметив возможность прибавить еще в будущем.

«Неймар сейчас находится в отличной форме, он является лучшим игроком в мире. Я этому факту совсем не удивлен. Его данные были видны, когда он был ребенком. Уверен, что он уже в ближайшее время сможет значительно прибавить», – заявил Роналдиньо.

В текущем сезоне Неймар провел 10 матчей в испанской Примере, забил 11 голов и сделал три голевые передачи. Еще в четырех играх Лиги чемпионов он забил дважды, а также трижды ассистировал партнерам.