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Колыванов: «Баджо – футболист божественный»

20 ноября 2015, 06:56

Бывший игрок итальянских клубов «Фоджа« и «Болонья« Игорь Колыванов вспомнил о своем знакомстве с полузащитником сборной Италии Роберто Баджо.

«Скромнее парня не знаю! Он даже интервью стеснялся давать. Но футболист божественный. Техничный, не жадный. Работал очень много. Нанял личного физиотерапевта из-за больных коленей. Доиграл до 36 лет – в той серии А, где могучая оборона! В сборной Италии защита была такая, что за весь отборочный цикл пропускали три-четыре мяча.

В раздевалке Баджо вел себя тише всех. В наушничках, слушал музыку. Охоту любил. В Аргентину ездил – охотиться на буйволов. Но это не моя тема. Не представляю, как можно животных убивать. При этом Роберто – буддист. Но ни в чем это не проявлялось. Вот шутил наравне со всеми, в Италии любят приколы – тренера обдать ледяной водой… Роберто не отставал. Тренировки начинались в девять утра. Подъем в полвосьмого. Бредешь вялый, и тут на тебя с верхнего этажа валится пакет с водой. Лучший способ встряхнуться», – вспоминает Колыванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Италия Фоджа Болонья Колыванов Игорь
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