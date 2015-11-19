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    Василий Титов: «Кобелев занял правильную позицию в ситуации с Денисовым»

    Председатель совета директоров московского «Динамо» Василий Титов считает, что главный тренер команды Андрей Кобелев правильно повел себя в ситуации со скандалом вокруг полузащитника бело-голубых Игоря Денисова.

    «Андрей Кобелев занял правильную, принципиальную позицию. Только один человек в команде должен принимать решения, иначе начнется анархия. Прав в этой ситуации игрок или нет, это уже другой вопрос. Решение об освобождении футболиста от тренировок принимает главный тренер, а не игрок, вне зависимости от того, проконсультировался он с доктором или нет. Я в этом не сомневаюсь», - сказал Титов.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Денисов поссорился с медицинским штабом клуба, который не поверил в плохое самочувствие игрока после матчей сборной и направил его на обследование.

    Источник: Известия

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    19.11.2015 20:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 07:54

      Чего только не говорят, в том числе и сам игрок высказался - а тренер молодец, до сих пор хранит молчание... Скромность украшает не только женщин...

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