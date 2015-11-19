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Созин: «До Евро-2016 скорее всего успеем натурализовать Ари»

19 ноября 2015, 19:50
6

Член комитета по этике РФС, футбольный эксперт Андрей Созин поддержал идею натурализации иностранных футболистов в целях усиления национальной сборной.

«Натурализацию я поддерживаю, но только как необходимую меру, как тенденцию — нет. У нас перед глазами положительный пример Олимпийских игр. В составе нашей сборной корейцы, канадцы завоевывали медали для российской команды. Разве это плохо?

В российском футболе практически нет нападающих, их просто негде взять. Нет россиян, которые могли бы обыграть соперника один на один и забить гол. И если в нашем первенстве есть такой легионер, который может и хочет защищать цвета сборной России, почему нет? Не согласен с теми, кто считает, что за нашу национальную команду могут играть только россияне. Однако если пустить это на поток, мне, например, уже будет неинтересно следить за такой командой.

Натурализовать надо тех игроков, которые на голову выше в своем амплуа футболистов с российскими паспортами. Я бы обратил внимание на нападающего «Краснодара» Ари. Этот игрок способен составить серьезную конкуренцию действующим форвардам сборной России. Очень высокого уровня игрок ЦСКА Марио Фернандес, настоящий профессионал, реально сильный крайний защитник. У нас есть, конечно, на этой позиции Игорь Смольников, но Фернандес бы нам не помешал.

Если говорить о других кандидатах, предположим, Гилерме, Маурисио Перейра, Жоаозиньо, то, скорее, нет, чем да. Не думаю, что они помогут сборной. Кого мы успеем натурализовать до Евро-2016? Скорее всего, это будет Ари», - заявил Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия ЦСКА Краснодар Ари Гилерме Жоаозиньо Фернандес Марио Перейра Маурисио
Комментарии (6)
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Майор Дзагоев
1447957888
Правильно и логично сказал. Марио и Смольников примерно одинаковы по характеристикам, Марио к тому же и моложе будет, значит, больше вероятность большого прогресса. И потом, ЦСКА наконец-то сможет укрепить защиту легионерами (это уже мысли как болельщика клуба; кто не согласен - понимаю, но ничем помочь не могу)
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Доктор Эго
1447960063
Мели Емеля, твоя неделя. Чучело даже не в курсе, рассиживая в кабинетах, что Марио Фернандес за Бразилию заигран.
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Ubuntu
1447969194
Говорит так, как будто покупает игроков. Мы уже игроков в сборную покупаем?
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vladimir-7
1448007873
Да, в нашей сборной не хватает этого Фантомаса. Смолов,Кокорин и Керж. вполне достаточно.
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андрей андреев
1448022665
Давайте натурализируем сборную Германии или (если нельзя всю страну) хотя бы "Баварию"
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