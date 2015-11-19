Денисов может покинуть «Динамо» во время зимнего трансферного окна

Хавбек «Динамо» Игорь Денисов, который, вероятно, отправится в дублирующий состав «бело-голубых» по причине конфликта с медштабом команды и наставником Андреем Кобелевым, может быть продан уже в ближайшее трансферное окно. Напомним, что вернувшийся из расположения сборной игрок, не принял участия в двух тренировках «Динамо», сославшись на плохое самочувствие.

31-летней футболист связан контрактом с московским клубом до середины 2017-го года. По некоторым данным, заработная плата Денисова составляет около четырех с половиной миллионов евро в год.

В текущем чемпионате России Денисов появлялся на поле в 15-ти матчах и заработал одну желтую карточку.