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Денисов может покинуть «Динамо» во время зимнего трансферного окна

19 ноября 2015, 16:41
10

Хавбек «Динамо» Игорь Денисов, который, вероятно, отправится в дублирующий состав «бело-голубых» по причине конфликта с медштабом команды и наставником Андреем Кобелевым, может быть продан уже в ближайшее трансферное окно. Напомним, что вернувшийся из расположения сборной игрок, не принял участия в двух тренировках «Динамо», сославшись на плохое самочувствие.

31-летней футболист связан контрактом с московским клубом до середины 2017-го года. По некоторым данным, заработная плата Денисова составляет около четырех с половиной миллионов евро в год.

В текущем чемпионате России Денисов появлялся на поле в 15-ти матчах и заработал одну желтую карточку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Денисов Игорь Кобелев Андрей
Комментарии (10)
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Protosser
1447940597
Пфф) Что за шутки?) Прилипло Динамо на 1,5 года еще) Никто ему и близко такую ЗП не даст, да и купят вряд ли) Готовьте бабло, динамовцы)
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порт
1447940630
Мало кто потянет его контракт, да и характер не ангельский.
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maygli
1447941200
Свободным агентом в Краснодар, иначе никто не возьмёт. Может пора ему уже завязать с футболом?
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AlexKul
1447941719
В Спартак к Димке дисциплину налаживать
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zeni
1447943761
Пора в Спартак разваливать!! Гарик верим и Спартак ЗАВАЛИШЬ!!
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sined1951
1447948793
Опять трепотня. Денисов лучший опорник в России, по крайней мере играет лучше Хави Гарсии из Зенита. Он не сачок, он боец, который борется всегда до конца, не щадит себя. Если он говорит, что плохо себя чувствует-значит так оно и есть. Почему-то к игрокам-легионерам относятся уважительно, а к российским относятся как к рабам. Недавно подверглись травле с помощью прессы игроки Спартака Д.Комбаров и Глушаков, на которых пытались списать все неудачи в игре Спартака. Ну а Денисов-это вообще любимый персонаж для травли. Я смотрел все матчи Динамо в этом сезоне и Денисов в них был одним из лучших. А ведь он лучший опорник в стране по чистому отбору мяча. Обидно читать отзывы болельщиков,которые охотно включаются в эту травлю.
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sined1951
1447949173
Забыл. Вы посмотрите на фото, которое разместили в статье. Такое фото у нас размещают тогда, когда нужно унизить и оскорбить человека, когда хотят, чтобы болельщики подвергли его обструкции.
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андрей андреев
1447952352
Фото размещают соответственно действию. Обиделся-плачущий,пошёл в туалет-писающий и т.д. А насчёт"в наших условиях не играл бы"-так пусть едет в Европу(предложения есть на 5 лямов?). Там всё вовремя и зарплата и скамейка
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Truly
1447953145
В Зените ему тоже зарплату не платили? Деликатная натура.
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