Ловчев: «После отказа продлить контракт Дзюба в свой адрес услышал: «Слышь, ты, щенок»

Экс-спартаковец Евгений Ловчев рассказал, что долгое время нападающий сборной России Артем Дзюба добивался приема у владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Мне известна история с переподписанием контракта Дзюбы. Артем уходил – забивал – приходил – уходил опять в аренду. Точно знаю, что перед очередным уходом от Дзюбы стали требовать переподписания контракта, и в ответ на свой отказ Артем услышал: «Слышь, ты, щенок». И Дзюба потребовал разговора с Федуном. И в конце концов, чтобы разрешить ситуацию и не доводить до Федуна, попросили поговорить с Артемом именно Андрея Тихонова.



Разговор длился два часа, Дзюба все равно попросил – уже в более мягкой форме – о разговоре с владельцем клуба. В итоге телефон дали, разговор состоялся, и Федун, как я слышал, дал гарантии подписания контракта на лучших условиях.

Точно знаю, что каждый раз, когда Дзюба возвращался, Карпин говорил: «Топор войны зарыт». Но все начиналось по новой. Конечно, и Артем не прав в чем-то, но более мудрым в таких делах всегда должен быть тренер», - рассказал Ловчев.