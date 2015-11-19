Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «После отказа продлить контракт Дзюба в свой адрес услышал: «Слышь, ты, щенок»

Ловчев: «После отказа продлить контракт Дзюба в свой адрес услышал: «Слышь, ты, щенок»

19 ноября 2015, 11:08
10

Экс-спартаковец Евгений Ловчев рассказал, что долгое время нападающий сборной России Артем Дзюба добивался приема у владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Мне известна история с переподписанием контракта Дзюбы. Артем уходил – забивал – приходил – уходил опять в аренду. Точно знаю, что перед очередным уходом от Дзюбы стали требовать переподписания контракта, и в ответ на свой отказ Артем услышал: «Слышь, ты, щенок». И Дзюба потребовал разговора с Федуном. И в конце концов, чтобы разрешить ситуацию и не доводить до Федуна, попросили поговорить с Артемом именно Андрея Тихонова.

Разговор длился два часа, Дзюба все равно попросил – уже в более мягкой форме – о разговоре с владельцем клуба. В итоге телефон дали, разговор состоялся, и Федун, как я слышал, дал гарантии подписания контракта на лучших условиях.

Точно знаю, что каждый раз, когда Дзюба возвращался, Карпин говорил: «Топор войны зарыт». Но все начиналось по новой. Конечно, и Артем не прав в чем-то, но более мудрым в таких делах всегда должен быть тренер», - рассказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Дзюба Артем Ловчев Евгений Федун Леонид
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гнус
1447920735
Пудель: "Слышь, ты, щенок" )))))))))))))
Ответить
Вомбат
1447921083
карликовый пудель львенку вдвое его больше: - слышь ты, малявка!
Ответить
30регион
1447931047
Боярский всё никак не выйдет из роли.Давно пора забыть свои фразы из фильма.
Ответить
Asbjorn
1447931264
Пропало паровое отопление
Ответить
андрей андреев
1447932343
Да кучу футболистов задвинули не давали развиваться и не продавали(а с Сычёвфм что было)
Ответить
OOOVVV.
1447934654
Спартак во всей красе.Не в первой слышать такие ляпы .
Ответить
Serjik78
1447936225
Если Ловчев, который всей душой за Спартак, говорит такое - тогда понятно почему до сих пор проблемы в команде. Верхушка походу никого за людей не считает. Представляю какого Аленичеву, как он будет дух Спартаковский возрождать и игру ставить если все кому не лень сверху так себя ведут?
Ответить
maygli
1447940827
Асхабадзе рулил тогда. Щас его нет.
Ответить
Zeff
1447988368
Дзюба играет за Зенит, и пока довольно успешно.
Ответить
Главные новости
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
2
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
24
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
4
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Все новости
Все новости
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
1
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
4
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
6
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
3
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+