Тренер КАМАЗа: «Решение КДК противоречит духу футбола»

Главный тренер КАМАЗа Владимир Клонцак прокомментировал решение КДК РФС засчитать команде техническое поражение в матче 21-го тура ФНЛ против «Волгаря». Такое наказание клуб понес за неудовлетворительное состояние газона своего стадиона.

«Как тренер я считаю, что все должно решаться на поле, а не за его пределами. Не согласен с решением КДК. Была плюсовая температура, а потом ударили морозы — это форс-мажор. Почему заблаговременно не включили подогрев? Как вы знаете, мы арендуем стадион в Нижнекамске, хотя, конечно, кто-то из нашего клуба должен был проследить за этим. Тем не менее на первый раз могли бы предупредить, оштрафовать. Но записывать поражение… Решение КДК противоречит духу футбола. Наверное, наш клуб будет подавать апелляцию», – говорит Клонцак.

Также наставник КАМАЗа сказал, что следующая домашняя встреча команды, вероятно, пройдет на базе «Рубина» в Казани.