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    Гарай восстановился после травмы

    Полузащитник «Зенита» Эсекиэль Гарай восстановился после травмы, которую он получил в матче Аргентина – Бразилия. Хавбек сможет принять участие в ближайшем матче петербургского клуба против «Урала».

    - Получать травму всегда неприятно. Ты не можешь помочь своей команде, это даже вызывает чувство какой-то внутренней ярости. Но сейчас я полностью восстановился, тренируюсь вместе со всеми и буду рад выйти на поле уже в ближайшей игре.

    - Травма помешала вам сыграть за свою сборную в принципиальной встрече с Бразилией. Смотрели игру по телевизору?
    - Да, хотя она и транслировалась глубокой ночью. Это же латиноамериканское клаcсико! Сложный был матч. К сожалению, Аргентина не смогла взять в нем три очка. С другой стороны, этого не сделала и Бразилия.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.11.2015 18:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Синяя борода 18 ноября 2015, 21:51

      Хахаха Полузащитник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 ноября 2015, 19:50

      Нада заломать снова.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Клим Чугункин. 20 ноября 2015, 00:46

      уебище ты

      0
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