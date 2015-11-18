Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Переводчик: «Чтобы купить яйца, Карвальо кукарекал и изображал курицу»

Переводчик: «Чтобы купить яйца, Карвальо кукарекал и изображал курицу»

18 ноября 2015, 11:45
5

Переводчик ЦСКА Максим Головлев рассказал о том, что некоторые бразильские легионеры московского клуба порой находят очень креативные способы невербального общения.

«В этом отношении бразильцы вне конкуренции. Вот, например, такая история. В первый месяц пребывания в Москве Даниэлю Карвальо понадобилось сходить в магазин. Ему нужно было купить куриные яйца, но сказать-то об этом он не мог! Вместе с Карвальо был приятель, бразилец, который тоже не говорил по-русски. И вот они вдвоем пытались объяснить продавщице, что им надо.

То кукарекали, то изображали, как из курицы выходит яйцо. Само собой, на несколько минут работа магазина была парализована. Посмотреть на это шоу сбежался весь персонал, да и другие посетители, забыв о покупках, угорали со смеху. Надо сказать, что старания Карвальо и его товарища не пропали даром – один из продавцов догадался, что именно нужно бразильцам.

Нынешние легионеры ЦСКА – те же Понтус Вернблум, Ахмед Муса – не такие весельчаки, как бразильцы. Подобных ситуаций с ними не возникало. Разумеется, регулярно помогаю им по работе, по бытовым вопросам. Но в целом ребята они очень серьезные и самостоятельные», – рассказал Головлев.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Карвальо Даниэл
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1447839659
Язык учить надо
Ответить
Petrak86
1447841419
ну уж перед магазином могли бы подготовиться, выучить нужные слова, или написать, или еще проще - показать картинки на телефоне, ну или в любой онлайн переводчик написать на своем языке и дать прочитать перевод продавцу
Ответить
Клим Чугункин.
1447842081
Да в ЦЫСКА все питухи,им просто было обьяснить.
Ответить
Z O D I A C
1447854913
Мда уж, история из разряда "мне шесть булочек, а одну не надо")
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
24
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
3
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
17
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Все новости
Все новости
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
6
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
3
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
15
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
15
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+