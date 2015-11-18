Селезнев: «Техничной игры не было, зато было желание»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев считает, что его команда пробилась на Евро-2016 за счет огромного желания победить.

«Сборная Словении, как и мы, очень хотела выйти на чемпионат Европы. Они на поле отдавали все силы, как и мы. Но мы были лучше. Все решали командные действия.

Я не знаю, что у нас получилось, что – нет, но каждый из нас сделал все, что было в наших силах. Да, техничной игры не было, не было скоростей, передач. Но зато было желание, огромное желание. У меня не получилось забить, но я счастлив, что после двух неудачных попыток все-таки пробился на Евро. Но путевку добыла команда!», – сказал Селезнев.