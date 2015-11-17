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    Матч Германия – Голландия отменен, стадион в Ганновере заблокирован

    Товарищеская встреча в Ганновере между сборными Германии и Голландии отменена. Об этом сообщает Deutsche Welle.

    За несколько часов до начала игры полиция обнаружила на территории стадиона подозрительный предмет, после чего было принято решение заблокировать подъезды к арене и эвакуировать всех находящихся на ней людей.

    При этом представители правоохранительных органов официальную причину отмены матча пока не озвучили.

    Сообщается, что посетить этот матч планировала канцлер Германии Ангела Меркель.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 21:46
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