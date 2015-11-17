Вальбуэна даст показания в суде в день игры с «Ниццей»

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в ближайшую пятницу будет давать показания по делу о шантаже, в котором он выступает как пострадавшая сторона. Примечательно, что в этот же день состоится матч с «Ниццей» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. По этой причине адвокат Вальбуэна Дидье Домат просил перенести слушание, но просьба была отклонена.

Стоит напомнить, что в данном громком деле фигурирует форвард «Реала» Карим Бензема, который выполнял роль посредника между Вальбуэна и шантажистами.