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Вальбуэна даст показания в суде в день игры с «Ниццей»

17 ноября 2015, 15:01
2

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в ближайшую пятницу будет давать показания по делу о шантаже, в котором он выступает как пострадавшая сторона. Примечательно, что в этот же день состоится матч с «Ниццей» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. По этой причине адвокат Вальбуэна Дидье Домат просил перенести слушание, но просьба была отклонена.

Стоит напомнить, что в данном громком деле фигурирует форвард «Реала» Карим Бензема, который выполнял роль посредника между Вальбуэна и шантажистами.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Франция Лион Ницца Вальбуэна Матье
Комментарии (2)
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nahan
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