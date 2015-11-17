Дания – Швеция. Смотреть онлайн

На Евро-2008 Швеция и Дания свели свою дуэль к «удобному» результату – 2:2, который вывел обе команды в четвертьфинал турнира. Сегодня такой трюк у скандинавов не получится – путевка на Евро-2016 всего одна.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Дания – Швеция, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.