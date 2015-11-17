Россия – Хорватия. Онлайн-трансляция

Товарищеский матч между Россией и Хорватией важен, прежде всего, главным тренерам команд. Леонид Слуцкий и Анте Чачич преступили к своим обязанностям в конце отбора Евро-2016, поэтому будут использовать каждую возможность для подготовки к турниру.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!