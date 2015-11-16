За неуплату налогов арестован счет «Тосно»

Бизнесмен Олег Купцов рассказал о том, что счет «Тосно» арестован за неуплату налогов. Перед самим предпринимателем клуб также имеет долги.

«Футбольный клуб «Тосно“ должен мне 321 тысячу рублей за автобусные перевозки болельщиков в Тихвин и детей на молодежные турниры Северо-Запада и Ленинградской области. Работы выполнены мной полностью, без претензий со стороны «Тосно“. Акты подписаны. До сих пор оплаты нет еще по майским счетам. И клуб должен не мне одному. Сначала представители клуба кормили «завтраками“ и говорили, что я первый в списке на оплату долгов. Сейчас просто молчат. Насколько я слышал, счет клуба арестован за неуплату налогов. Они должны небольшую сумму еще одному тосненскому перевозчику, и слышал, что порядка 200 тысяч рублей – за питание детей в лагере. Это то, что я знаю. В остальном долгов значительно больше. Клуб задолженность признает. Есть акт сверки, подписанный с обеих сторон, подтверждающий долг. Есть подписанные клубом акты выполненных работ», – рассказал Купцов.