Василий Березуцкий: «Футболистам ЦСКА не хочется потерять Слуцкого после чемпионата Европы»

Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий оценил игру сборной России в победном товарищеском матче против Португалии (1:0), а также затронул тему совмещения постов наставника армейцев и главного тренера национальной команды Леонидом Слуцким.

«Сейчас много разговоров о сборной. Вчера игра с Португалией была на очень хорошем уровне, мы создали много моментов. Можно выделить всю команду, все играли хорошо. Думаю, вчерашний матч понравилась зрителям. Леонид Викторович в сборной начал с места в карьер и одержал пять побед подряд — наверное, от этого придется нам немножко горевать. Футболистам ПФК ЦСКА не хочется потерять главного тренера после чемпионата Европы. Будем надеяться, что будет возможность найти варианты с совмещением постов или еще что-то придумать. Даже не знаю, желать ему в сборной удачи или надеяться, чтобы оступился и остался в ЦСКА!

Если смотреть изнутри, насколько я знаю Леонида Викторовича, работать только в одной сборной ему будет тяжело. Все-таки эмоции важны, а когда у тебя матч один раз в месяц, ты не находишься в тонусе. Тренер, как и футболист, тонус может потерять. Если есть возможность, надо рассматривать совмещение постов и после чемпионата Европы. Многое зависит от того, пойдет ли РФС на уступки, и поймем ли мы все, в том числе главный тренер, что работать в сборной раз в два месяца тяжело, особенно без какого-либо накала борьбы. Но ситуация может быть и другой: можно поехать на чемпионат Европы, там выступить не очень удачно, и Леонид Викторович останется у нас просто так, без обсуждения!», – с улыбкой отметил Березуцкий.