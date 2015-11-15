Понедельник: «Хочется, чтобы Широков включался в игру не отдельными моментами, а гораздо чаще»

Чемпион Европы 1960-го года в составе сборной СССР Виктор Понедельник поделился своими впечатлениями от игры российской сборной в товарищеском матче против сборной Португалии (1:0).

«Не могу пройти мимо того факта, что Леонид Слуцкий в качестве нового главного тренера российской сборной опять одержал победу. Работа в команде понемногу идет и это настраивает на оптимистический лад. Но все-таки не хотел бы присоединяться к тому хору хвалебных голосов, который раздался после победы над Португалией. Давайте не забывать, что матч все-таки был товарищеский, что гости приехали не в оптимальном составе, да и подавляющего территориального преимущества нашей команды тоже как-то не наблюдалось. Что вполне логично, потому что португальцы – добротная сборная даже без отдельных звезд в составе.

У нас ведь как бывает частенько: сегодня проиграли – все плохо, завтра выиграли – ура, все замечательно и оценки каждому футболисту в различных СМИ взлетают до небес. Как, например, оценить игру Широкова? Кто-то считает, что он провел чуть ли не показательный матч. К тому же гол забил. Но я думаю, что сам Роман вполне здраво оценивает свою игру, в которой есть место и изъянам. Не буду на их обращать отдельное внимание, поскольку Широков человек опытный и сам прекрасно понимает, что в официальных матчах соперник будет действовать все-таки жестче и мобильнее. На него в команде ориентируются, как я понимаю, многие футболисты, он ведет игру и ему надо быть готовым к несколько иному уровню сопротивления. Широков капитан команды и мне бы хотелось, чтобы он включался в игру не отдельными моментами, а гораздо чаще.

Конечно, бросалось в глаза старание всех футболистов. Это главное. Мне запомнился выход Смолова и Игнатьева. С их появлением на поле пошла более быстрая, комбинационная и веселая игра. Может быть, кому-то мое суждение покажется спорным, но именно эти футболисты прибавили мастерства нашей команде. А мастерства как раз российской сборной в первом тайме и не хватало. Говорить же о территориальном преимуществе, подсчитывать проценты владения мячом можно сколько угодно, только это еще не показатель качества игры», – отметил Понедельник.