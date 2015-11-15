Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Понедельник: «Хочется, чтобы Широков включался в игру не отдельными моментами, а гораздо чаще»

Понедельник: «Хочется, чтобы Широков включался в игру не отдельными моментами, а гораздо чаще»

15 ноября 2015, 16:15

Чемпион Европы 1960-го года в составе сборной СССР Виктор Понедельник поделился своими впечатлениями от игры российской сборной в товарищеском матче против сборной Португалии (1:0).

«Не могу пройти мимо того факта, что Леонид Слуцкий в качестве нового главного тренера российской сборной опять одержал победу. Работа в команде понемногу идет и это настраивает на оптимистический лад. Но все-таки не хотел бы присоединяться к тому хору хвалебных голосов, который раздался после победы над Португалией. Давайте не забывать, что матч все-таки был товарищеский, что гости приехали не в оптимальном составе, да и подавляющего территориального преимущества нашей команды тоже как-то не наблюдалось. Что вполне логично, потому что португальцы – добротная сборная даже без отдельных звезд в составе.

У нас ведь как бывает частенько: сегодня проиграли – все плохо, завтра выиграли – ура, все замечательно и оценки каждому футболисту в различных СМИ взлетают до небес. Как, например, оценить игру Широкова? Кто-то считает, что он провел чуть ли не показательный матч. К тому же гол забил. Но я думаю, что сам Роман вполне здраво оценивает свою игру, в которой есть место и изъянам. Не буду на их обращать отдельное внимание, поскольку Широков человек опытный и сам прекрасно понимает, что в официальных матчах соперник будет действовать все-таки жестче и мобильнее. На него в команде ориентируются, как я понимаю, многие футболисты, он ведет игру и ему надо быть готовым к несколько иному уровню сопротивления. Широков капитан команды и мне бы хотелось, чтобы он включался в игру не отдельными моментами, а гораздо чаще.

Конечно, бросалось в глаза старание всех футболистов. Это главное. Мне запомнился выход Смолова и Игнатьева. С их появлением на поле пошла более быстрая, комбинационная и веселая игра. Может быть, кому-то мое суждение покажется спорным, но именно эти футболисты прибавили мастерства нашей команде. А мастерства как раз российской сборной в первом тайме и не хватало. Говорить же о территориальном преимуществе, подсчитывать проценты владения мячом можно сколько угодно, только это еще не показатель качества игры», – отметил Понедельник.

Источник: Бобсоккер
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Португалия Широков Роман Понедельник Виктор Слуцкий Леонид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
3
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
1
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
11
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
10
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
18
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+