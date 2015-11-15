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Орлов: «Зенит» не будет уступать Витселя за малые деньги»

15 ноября 2015, 15:51
6

Телекомментатор Геннадий Орлов опроверг свое заявление, что контракт полузащитника Акселя Витселя с «Зенитом» истекает в следующем году, а также свои слова о том, что бельгиец перейдет в «Манчестер Сити» назвал лишь предположением.

«К сожалению, был неправ. Контракт у Витселя действует до 2017 года. Это моя оплошность. С трансферными предложениями по нему на «Зенит» пока никто не выходил. Ведь питерский клуб за малые деньги не будет уступать Витселя. И что касается варианта с английской командой, то я здесь только предполагал.

Ведь «Манчестер Сити» — один из богатейших клубов, у которого есть деньги на то, чтобы приобрести такого дорогостоящего и высококлассного футболиста. Но он очень нужен и питерской команде. Такими игроками никто разбрасываться не будет», – отметил Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчестер Сити Витсель Аксель Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Вомбат
1447593855
А ведь я поверил.
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BorisoW
1447595571
Бесплатно уйдёт.
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Измайловский Кочегар
1447599776
Подозреваю, что и за средние деньги не отпустят :))
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legendsofsails
1447624094
витсель играет нормально.
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zenit747
1447705077
Когда же Зенит наконец научится продавать игроков, уж Витселя надо продавать, пока вроде спрос есть)
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