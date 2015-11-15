Фламини тратил миллионы евро на исследования кислоты

Полузащитник "Арсенала" Матье Фламини рассказал о том, что уже длительное время занимается производством биотоплива. Француз владеет компанией GF Biochemicals, которая первой в мире может в промышленных масштабах производить левулиновую кислоту, способную заменить нефть. Сообщается, что с 2008 года Фламини со своим другом тратили миллионы евро на исследования, держа все это в секрете.



"Я всегда был близок к природе, беспокоился из-за экологии, перемены климата и глобального потепления.Исследователи сказали нам, что левулиновая кислота – это будущее, что исследования в этой области могли бы привести к великому открытию и успеху. Потенциально эта кислота может заменить бензин.



Когда мы нашли способ в промышленных масштабах – дешево и эффективно – производить кислоту, мы запатентовали его. Затем шло постепенное развитие. У нас есть исследователи, химики и другие ученые из Франции, Италии, России, Голландии, Германии и Египта.Мы пионеры, мы открываем новый рынок. И этот рынок потенциально стоит 20 миллиардов фунтов", – сказал Фламини.