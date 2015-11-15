Гранквист: «Ночью мы долго обговаривали, стоит ли нам играть с Данией»

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал, что у футболистов были сомнения, стоит ли выходить на игру с Данией (2:1) из-за терактов в Париже.

«То, что произошло во Франции не укладывается в голове. Не понимаю, как такое может происходить в 2015 году и почему люди должны страдать из-за таких вещей. Сейчас все должны объединиться и положить этому конец.

Ночью мы долго обговаривали, стоит ли нам вообще сегодня играть. Терроризм никогда не должен победить», - сказал Гранквист.