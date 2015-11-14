Дзюба: «Березуцкий – псевдоэксперт, который сидит на диване»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Португалии (1:0).

– Насколько тяжело было играть против Бруну Алвеша?

– Было тяжело и интересно. Еще когда он играл за «Зенит», я ощутил, что Бруну очень прыгучий и сильный физически футболист, да и Пепе парень немаленький. Потому проявить себя в борьбе с такими квалифицированными игроками было делом чести. Когда играешь против сильных соперников, сам прибавляешь.

– После трех пяток ты решил их еще добить финтом Зидана?

– Да, хотел малыша убрать, а он меня снес (смеется). Это же так не придумаешь, просто так получалось. Если это не в ущерб команде, почему бы и нет? Пусть видят, что мы тоже умеем играть!

– Николай Писарев говорил, что в восторге от Дзюбы, его можно в любой европейский клуб брать…

– Спасибо ему огромное, передавайте привет, он всегда разбирался.

– Только одна беда, как в условиях жесткой конкуренции?

– Я не боюсь конкуренции. Это ошибочное мнение Василия Березуцкого, псевдоэксперта, который сидит на диване и рассказывает (смеется), — говорит Дзюба.