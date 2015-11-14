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  • Дзюба: «Березуцкий – псевдоэксперт, который сидит на диване»

Дзюба: «Березуцкий – псевдоэксперт, который сидит на диване»

14 ноября 2015, 21:03
6

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Португалии (1:0).

– Насколько тяжело было играть против Бруну Алвеша?

– Было тяжело и интересно. Еще когда он играл за «Зенит», я ощутил, что Бруну очень прыгучий и сильный физически футболист, да и Пепе парень немаленький. Потому проявить себя в борьбе с такими квалифицированными игроками было делом чести. Когда играешь против сильных соперников, сам прибавляешь.

– После трех пяток ты решил их еще добить финтом Зидана?

– Да, хотел малыша убрать, а он меня снес (смеется). Это же так не придумаешь, просто так получалось. Если это не в ущерб команде, почему бы и нет? Пусть видят, что мы тоже умеем играть!

– Николай Писарев говорил, что в восторге от Дзюбы, его можно в любой европейский клуб брать…

– Спасибо ему огромное, передавайте привет, он всегда разбирался.

– Только одна беда, как в условиях жесткой конкуренции?

– Я не боюсь конкуренции. Это ошибочное мнение Василия Березуцкого, псевдоэксперта, который сидит на диване и рассказывает (смеется), — говорит Дзюба.

Источник: Rusfootball.info
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Португалия Дзюба Артем
Комментарии (6)
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roman230582
1447528192
Надо порадоваться за Дзюбиньо, хороши нап может вырасти
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18JG
1447529419
Заголовок острый, а содержание шутливое.
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sochi-2013
1447585440
Жаль, что его в Спартаке и по арендам, столько промариновали. Ничего против Спартака не имею, но парня, как футболиста, чуть не загубили.
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OOOVVV.
1447596123
Ценю за юмор Артёма,Вася Березуцкий вынужденно из за травмы на диване,с Хорватией встретятся на поле,удачи им.
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Вомбат
1447604439
Дзюба такой же юморной как Широков, но при этом не злой. Такие игроки в наш век пресс-конференций очень нужны. Спартаковских, которые его поносят, не поддерживаю.
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