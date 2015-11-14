Игнашевич догнал Онопко по количеству матчей за сборную России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, вышедший на поле в стартовом составе в матче против сборной Португалии, догнал Виктора Онопко по количеству сыгранных встреч за национальную команду. Сегодняшняя игра стала для 36-летнего Игнашевича 113-й в футболке российской сборной. Напомним, что футболист дебютировал в главной команде страны в 2002-м году в товарищеском матче со Швецией (1:1).

Встреча между сборными России и Португалии проходит в эти минуты на стадионе «Кубань» в Краснодаре. «Бомбардир» ведет текстовый онлайн матча.