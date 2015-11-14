Нигматуллин: «Матч с Португалией – шанс для Слуцкого наиграть новые схемы»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеской встречи нашей команды со сборной Португалии, проходящей в данный момент в Краснодаре.

«Матч со сборной Португалии ничего не решает. До чемпионата Европы еще достаточно времени. Это очень удачный момент для эксперимента. Сейчас без лишней психологической нагрузки можно показать хороший футбол, а для Леонида Слуцкого это шанс наиграть новые схемы. Матч с португальцами – это матч на перспективу.

Новичков вызвали не для того, чтобы они провели товарищеские матчи на скамейке запасных. Нужно постараться использовать всех. Мне интересно посмотреть на Дениса Черышева. Он давно и стабильно вызывается в сборную, но в состав не проходит.

Обычно в товарищеских матчах обговаривается участие в игре звезд первой величины. Обидно, конечно, что краснодарская публика не увидит игру Криштиану Роналду. Но в этом южном городе очень любят футбол, болельщиков хватает на две команды, поэтому сегодня можно ожидать аншлаг.

Результат матча не имеет никакого значения. Краснодарские стены должны помочь победить сборной России. Думаю, матч завершится победой нашей команды со счeтом 2:1», – отметил Нигматуллин.