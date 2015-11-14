Шевченко: «Украина заслуживает выход на Евро-2016»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча плей-офф к Евро-2016 между желто-синими и командой Словении отметил важность этой встречи и то, что подопечные Михаила Фоменко заслуживают выход на чемпионат Европы.

«Сборная Украины сейчас просто великолепна. Она заслуживает выход на Евро-2016. Это очень важная игра для нас. Если наша команда достигнет успеха, то это будет особенным моментом для всех украинцев. Конечно, сейчас украинский футбол находится не в самой простой ситуации. Но люди все равно верят в лучшее и идут на стадион. Футбол для украинцев значит очень многое. Он дает надежду», – передает слова Шевченко Sport bigmir.