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Аргентина и Бразилия сыграли вничью, Халк остался в запасе

14 ноября 2015, 05:07
2

Сборная Аргентины в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира-2018 в Буэнос-Айресе принимала команду Бразилии. Матч завершился боевой ничьей – 1:1.

Первыми отличились хозяева поля, открывшие счет на 34-й минуте благодаря точному удару нападающего Эсекьеля Лавесси. Однако удержать перевес аргентинцы не сумели. На 58-й минуте встречи бразильский полузащитник Лукас Лима забил ответный гол и установил окончательный результат матча.

Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления на 88-й минуте защитника Давида Луиса. Нападающий "Зенита" Халк был в заявке на игру, но на поле так и не появился.

Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка.

Аргентина Бразилия 1:1

Голы: 1:0 – Лавесси, 34; 1:1 – Лукас, 58.

Аргентина: Ромеро, Ронкалья, Рохо, Отаменди, Мори, Маскерано, Билья, Банега (Ламела, 81), Ди Мария, Игуаин (Дибала, 81), Лавесси (Гайтан, 70).

Бразилия: Алисон, Алвес, Филипе Луис, Миранда, Давид Луис, Элиас, Виллиан (Жил, 90), Густаво, Лукас (Аугусто, 63), Оливейра (Коста, 57), Неймар.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Весь мир Аргентина Бразилия Лавесси Эсекьель Луис Давид Халк
Комментарии (2)
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АртурZaСМ
1447474314
И это еще у Аргентины 6 игроков основы травмированы...
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Димон Алма-Ата
1447476316
Дома не выиграть, да уж не та уже Аргентина, не та.
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