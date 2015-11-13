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    Слуцкий: «Советую молодым футболистам пробовать реализовать себя в своих клубах»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в преддверии товарищеского матча против сборной Португалии рассказал о том, что подготовка национальной команды идет по плану, а также дал совет молодым футболистам.

    – На что может рассчитывать наша команда? График в чемпионате жесткий.

    – Пауза перед матчем с Португалией достаточно большая. Есть время подготовиться. Обследования показывают, что футболисты находятся в хорошей форме. Можно ожидать, что все будет хорошо.

    – Непогода не мешает?

    – У нас все идет по плану. Погода вносит коррективы в качество полей. Огромное спасибо хозяевам, организаторам сбора, в столь сложных вопросах они проявляют внимательность и делают все, что от них зависит.

    – Что скажете о молодежной сборной и о том, что многие ее футболисты играют за рубежом?

    – Когда ты не играешь в чемпионате России, то вынужден искать варианты. Но все-таки я бы советовал молодым футболистам попробовать реализовать себя в тех клубах, где они работают сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2015 14:04
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