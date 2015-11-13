Слуцкий: «Футбол развивается в больших клубах, а на периферии погружается в бездну»

Главный тренер национальной сборной и московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал оценку тому, как развивается футбол в России.

«Где-то в России футбол развивается, где-то стоит на месте, где-то – падает. Развивается в больших клубах, в серьезных академиях, как, например, у «Краснодара». Академия ЦСКА также предпринимает титанические усилия. В частности, в вопросах селекции. Это поиск талантливых ребят по всей стране, создание для них условий для тренировок. Так же обстоят дела и в «Спартаке», и в «Зените», и в «Локомотиве», где тоже ведется серьезная селекция, используются лучшие методики, развивается инфраструктура.

Что касается развития футбола на периферии – в отдельных регионах, о футбольном хозяйстве которых я хорошо осведомлен – то там у ребят порой нет возможности для нормальных занятий, для участия в турнирах, все делается за счет родителей. Там футбол не то что не развивается, а погружается в бездну», – отметил Слуцкий.