Тимощук проголосовал за Месси в опросе «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко и капитан команды Анатолий Тимощук назвали свои тройки лучших игроков и тренеров 2015 года в номинации «Золотой мяч»-2015. Напомним, 30 ноября в результате голосования капитанов и тренеров всех национальных сборных, а также представителей СМИ будут названы имена трех кандидатов на награду.



Михаил Фоменко на первое место поставил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, на второе – Криштиану Роналду («Реал»), третье – Луиса Суареса («Барселона»).



Тренеры: Карло Анчелотти («Реал»), Лоран Блан («ПСЖ»), Диего Симеоне («Атлетико»).



Анатолий Тимощук на первое место так же поставил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, на второе – Криштиану Роналду («Реал»), третье – Томаса Мюллера («Бавария»).



Тренеры: Луис Энрике («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Бавария»), Диего Симеоне («Атлетико»).



