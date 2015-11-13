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Тимощук проголосовал за Месси в опросе «Золотой мяч»

13 ноября 2015, 09:44
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Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко и капитан команды Анатолий Тимощук назвали свои тройки лучших игроков и тренеров 2015 года в номинации «Золотой мяч»-2015. Напомним, 30 ноября в результате голосования капитанов и тренеров всех национальных сборных, а также представителей СМИ будут названы имена трех кандидатов на награду.

Михаил Фоменко на первое место поставил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, на второе – Криштиану Роналду («Реал»), третье – Луиса Суареса («Барселона»).

Тренеры: Карло Анчелотти («Реал»), Лоран Блан («ПСЖ»), Диего Симеоне («Атлетико»).

Анатолий Тимощук на первое место так же поставил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, на второе – Криштиану Роналду («Реал»), третье – Томаса Мюллера («Бавария»).

Тренеры: Луис Энрике («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Бавария»), Диего Симеоне («Атлетико»).

Источник: ФФУ
Европа Украина Тимощук Анатолий Месси Лионель Роналду Криштиану Фоменко Михаил
Комментарии (1)
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HardPony
1447403198
зачем дублировать новости? вообще есть редакторы и модераторы кто следит за новостями?
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